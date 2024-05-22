В Крыму оценивают последствия майских заморозков

Сильней всего пострадали плодовые деревья

В Крыму фермеры оценивают состояние полей и садов после заморозков, которые ударили в первой половине мая. Сильней всего пострадали плодовые деревья. Но аграрии обещают: без фруктов и ягод жители и гости полуострова не останутся.

Цветки с теневой стороны скукожились и пожухли. Те, что на солнце, остановились в росте. Это одно из крупнейших полей лаванды в России. Подмерзли и другие эфироносы - шалфей лекарственный и мускатный.

"Заморозки были локальные, там, где у нас на возвышенности, меньше подмерзло, а на этом поле 50 гектар, в балках подмерзло. Было -2", - говорит Илья Максимов, замдиректора агрофирмы.

Самые низкие температуры были в Белогорском районе. Здесь пострадали яблоневые сады. В общей сложности – более 400 гектаров.

"Видите, сама завязь почернела, сморщилась. С этого дерева мы убрали бы 100 плодов. На 165 гектарах, по заключению комиссии, 95 процентов погибло урожая. -6 это очень много", - говорит Георгий Данишевский, директор агропредприятия.

Потери косточковых культур в степном Крыму еще только подсчитывают. Миндаль, черешня и персик могут долго висеть на уже омертвевших плодоножках.

От апрельских заморозков некоторые фермеры еще спасали свои сады с помощью дыма. Он обволакивает цветки и почки и защищает их от резких перепадов температуры и солнечных ожогов на рассвете. Но с плодами так не получится. Нужно больше тепла. Нужно поставить тепловые пушки или дымовые шашки каждые три метра, но это экономически нецелесообразно в таких объемах. Поэтому эффективного метода защиты от майских заморозков просто не существует.

Есть и еще один способ защиты – дождевание. Но поливать тысячи деревьев всю ночь в засушливом Крыму слишком сложно.

"Отрицательное понижение температуры в ночное время сказалось на потере урожая. В частности на черешне мы с вами можем наблюдать потемнение плодов, боковушки, то есть, было повреждение от заморозков", - рассказывает Кирилл Ермолаев, главный агроном агропредприятия.

Холодный май, по словам фермеров, случается раз в 5 лет. Но этот сезон необычный. Уже в апреле было кратковременное потепление до 30 градусов. Культуры расцвели раньше времени и оказались беззащитны перед возвратными заморозками. Впрочем, без фруктов и ягод жители и гости полуострова точно не останутся.

"Сейчас у нас пострадало 500 гектар, где мы не сможем собрать качественный высокий урожай, но за счет вступления в этом году новых молодых насаждений мы рассчитываем что общий валовой сбор в Республике Крым должен сохраниться на уровне прошлого года", - говорит Николай Тютюник, заместитель министра сельского хозяйства Крыма.

На Кубани заморозки могут сократить урожай зерна, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, гороха, льна и нута на 4,5 процента. В связи с низкими температурами режим ЧС ввели в Орловской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях – это поможет аграриям получить страховые выплаты и возместить потери.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"