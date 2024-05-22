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В Магадане начался нерест сельди: жители собирают рыбу голыми руками

11:51
  • среда
  • 22 мая 2024

На мелководье буквально тонны этой рыбы

Ажиотаж на набережных Магаданской области. В регионе сейчас в самом разгаре нерест сельди и она не всегда успевает уйти на глубину во время отлива. На мелководье буквально тонны этой рыбы. И местные жители ловят её сачками и даже голыми руками. За несколько часов можно запастись на год вперёд.

В Магаданской области сельдь буквально сама запрыгивает в вёдра. Рыбы так много, что сложнее её не поймать, а унести. Не нужны ни сети, ни снасти.

"Рыба в это время идёт, она сама заходит по себе. Зачем всякие сети ставить? Пришёл, взял сачок и насобирал её", - говорит ВЯЧЕСЛАВ КЛОЧКОВ, ЖИТЕЛЬ МАГАДАНА.

Полное ведро собирают за несколько минут – достаточно просто погрузить сачок в воду. На сельдь можно идти даже с голыми руками. Рыба движется на нерест, и часть во время отлива не успевает попасть в море. Поэтому на Ольский лиман в 40 км от Магадана спешат жители всего региона.

"Рыбы не просто много, а очень много. Кто сколько хочет, столько и может наловить. Никаких вопросов. А вчера да, вчера вообще не было. От чего зависит, как думаете? Наверное, от погодных условий. Она так идет в принципе, бывает, идет, а потом раз, и ее просто нет", - говорит ВАДИМ ЕМЕЛЬЯНЕНКО, ЖИТЕЛЬ МАГАДАНА.

В этом году сельдь пошла на нерест позже обычного. Виной тому – холодный май в регионе. Рыба предпочитает воду потеплее. Совсем мелких особей выбрасывают обратно в воду: толку от неё мало, а вот из тех, что покрупнее, делают запасы впрок.

Сельдь будет идти на нерест ещё примерно неделю. Попавшая на мелководье в любом случае не выживет. Так что магаданцам грех не воспользоваться ситуацией и не запастись рыбой на год вперёд.

"ТВ Центр"

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