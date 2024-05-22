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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Полины Епихиной

11:52
  • среда
  • 22 мая 2024

У девочки смертельной диагноз - острый миелоидный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Полины Епихиной. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти три миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более 900 тысяч.

У девочки смертельной диагноз - острый миелоидный лейкоз. Полина уже перенесла химиотерапию и сложнейшую операцию, вышла в ремиссию. Но болезнь вернулась. Теперь единственный шанс на спасение - трансплантация костного мозга. Чтобы избежать осложнений, требуется специальная терапия.

Мы продолжаем помогать Полине все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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