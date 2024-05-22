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В Тегеране прощаются с погибшим в авиакатастрофе Эбрахимом Раиси

11:42
  • среда
  • 22 мая 2024

Отдать дань памяти президенту пришли тысячи людей

В Тегеране прощаются с Эбрахимом Раиси. Тела президента и погибших с ним государственных деятелей доставили в столицу из города Кум.

Отдать дань памяти национальному лидеру пришли тысячи людей. Миллионы смотрели трансляцию по телевидению. Молитву прочитал верховный лидер страны Али Хаменеи. Завтра Раиси похоронят в его родном городе Мешхед. Российскую делегацию на церемонии прощания по поручению Владимира Путина возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тем временем, глава администрации президента Ирана сообщил новые подробности трагедии. Голам Эсмаили был на борту другого вертолёта, что следовал тем же маршрутом. По словам чиновника, погода была лётная - туман и облака пилотам не мешали. А один из сопровождавших президента Раиси - имам города Тебриз - выходил на связь ещё несколько часов после аварии.
 

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