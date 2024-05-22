МИД: Заявление США о запуске Россией "убийцы спутников" — вброс

Россия выступает за мирное освоение космоса

Утверждения американского Министерства обороны о том, что Россия будто бы запустила в космос противоспутниковый аппарат, не имеют ничего общего с действительностью. Такое заявление сделал в среду, 22 мая, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул российский дипломат, речь идет о вбросах со стороны Пентагона, реагировать на которые Москва не станет.

Рябков отметил, что если бы Соединенные Штаты действительно стремились обеспечить безопасность космической деятельности, они бы пересмотрели свое отношение к предложениям России в данной области, сообщает РИА Новости.

Из Вашингтона уже не раз звучали обвинения в адрес России в том, что она якобы намеревается разместить в космосе оружие, вплоть до ядерного. Москва подчеркивала, что это ничем не доказанные вбросы, цель которых — вынудить российскую сторону пойти на диалог с США на условиях американских властей.

На этом фоне Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Авторы документа выступали за создание надежно проверяемых и юридически обязывающих многосторонних соглашений в данной сфере.

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