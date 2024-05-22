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Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с Раиси

11:45
  • среда
  • 22 мая 2024

Российская делегация уже прибыла в Тегеран

Спикер государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран. Он возглавляет российскую делегацию, которая будет присутствовать на траурной церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

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Володин отправился в Тегеран по поручению президента России Владимира Путина. Похороны Раиси пройдут завтра. Со вчерашнего дня в стране проходят траурные мероприятия.

Напомним, вертолет, на котором перемещался Раиси и ряд высокопоставленных лиц, потерпел крушение 19 мая. Он врезался в гору в районе Верзеган. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан. Там Раиси вместе с Ильхамом Алиевым участвовали в церемонии открытия гидроузлов.

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