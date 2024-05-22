В Приморье школьница решила заработать на травле одноклассников

Теперь девочка стоит на учете

Во Владивостоке ученица седьмого класса устроила кибербуллинг в отношении своих одноклассников ради денег.

Как стало известно правоохранительным органам, 13-летняя девочка публиковала в своем Telegram-канале фотографии учащихся ее класса с оскорбительными надписями. За удаление постов она требовала деньги. Идею такого заработка несовершеннолетняя подчерпнула из интернета.

Школьницу поставили на профучет, она раскаялась в содеянном. Отца девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, передает РИА Новости.

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