"Зеленоградский Чикатило" выходит на свободу

Маньяк отсидел в колонии 22 года

На свободу выходит маньяк Юрий Гриценко, известный как "зеленоградский Чикатило". 14 июня у него истекает срок. В колонии убийца провел 22 года. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. На счету преступника пять убитых и десять раненых женщин.

Первое убийство совершил в 1993 году – сковородкой забил насмерть проститутку. Его отправили в колонию и выпустили по УДО в 2000 году. Через полгода началась серия нападений на женщин. Гриценко подкрадывался к жертве в Зеленоградском лесопарке и наносил удар молотком в висок. Держал преступник в страхе всю Москву и область. Поймали его 19 ноября 2001 года. Водитель автобуса услышал крики одной из жертв и пришел на помощь.

Гриценко отбывал срок в мордовской колонии. Там вел себя агрессивно, за что получил строгие условия содержания и одиночную камеру в карцере. Так провел 13 лет. Когда его перевели на общий режим, тут же попытался устроить бунт. Но его никто не поддержал. Последние 9 месяцев его наблюдает специальная врачебная комиссия.

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