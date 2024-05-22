Собянин: Центр "Мои документы" в Лианозове переедет в более просторное здание

Площадь центра увеличится в три раза

Центр госуслуг "Мои документы" района Лианозово до конца 2024 года переедет в более просторное здание на Абрамцевской улице. Об этом в среду, 22 мая, мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Центр госуслуг "Мои документы" района Лианозово до конца года переедет в более просторное здание. МФЦ расположится в помещении по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9А. Площадь центра увеличится в три раза – с 889 до 2,7 тыс. кв. м, что позволит открыть порядка 50 окон приема. Будут детская игровая зона, комната матери и ребенка, а также кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.

Столичные власти продолжают повышать качество оказания госуслуг: в этом году приводят в порядок помещения для двух центров районов Южное Тушино и Арбат.

Сегодня в Москве работает 138 центров госуслуг "Мои документы". С начала года московские МФЦ оказали 7,7 миллиона услуг.

В апреле в России стартовал прием заявок на участие в конкурсе на лучший многофункциональный центр страны. Cтатс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев рассказал, что конкурс помогает выявить те инициативы или уже готовые решения, которые улучшат качество обслуживания граждан в офисах "Мои документы".

В Москве функционирует 138 центров госуслуг, там работают более 11 тысяч специалистов и действует индивидуальный подход к каждому посетителю. Сергей Собянин отмечал, что в большинстве офисов имеются даже современные диагностические комплексы для первичной проверки показателей здоровья.

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