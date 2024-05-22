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Шестерых детей передала Россия украинской стороне

12:44
  • среда
  • 22 мая 2024

Посредником в возвращении детей выступил Катар

Еще шесть детей передала Россия украинской стороны. Это шесть мальчиков, двое из которых родные братья. Теперь они воссоединятся со своими родственниками на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам детей Марию Львову-Белову.

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Омбудсмен отметила, что шестеро детей находились в России. При посредничестве Катара удалось отыскать их родственников на Украине и передать ребят домой. Мальчикам от 6 до 17 лет. В России они также проживали с родственниками. В Москву за детьми приехала мама одного из детей и сопровождающий.

Всего в списках значатся 29 детей, которые должны быть возвращены родителям или близким родственникам на Украину. В свою очередь Киев должен вернуть родным 11 детей из России.

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