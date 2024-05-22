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В России изменят правила применения дорожных камер

12:36
  • среда
  • 22 мая 2024

Минтранс согласовал новые нормы

Министерство транспорта России согласовало с коллегами из МВД, представителями регионов и деловыми кругами федеральные правила применения дорожных камер. Ожидается, что они начнут действовать 1 сентября 2024 года.

По словам сопредседателя рабочей группы "Безопасность дорожного движения" Евгения Литвина, на которого ссылается "Коммерсантъ", документ направят в правительственную подкомиссию при реформе контрольно-надзорной деятельности аппарата правительства России, а после окончательного согласования — на подпись премьеру-министру.

В случае вступления поправок в силу будет упразднено требование об обязательном соответствии дорожных камер ГОСТу.

Зато появится норма, которая обязывает маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений — так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

Между тем в апреле в Москве начались рейды по выявлению нарушителей среди пользователей электросамокатов и велосипедов. Основная цель мероприятия — напомнить горожанам, использующим это средство передвижения, о важности соблюдения правил дорожного движения. Уже с начала весеннего сезона агрегаторы выявили десятки тысяч нарушений.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что системы видеонаблюдения городского пространства, фиксации нарушений ПДД и номеров машин, распознавания лиц – в разы уменьшили количество смертельных дорожно-транспортных происшествий, угонов машин, разбоев, грабежей и прочих преступлений.

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