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Путин проведет переговоры с королем Бахрейна

12:39
  • среда
  • 22 мая 2024

Арабский лидер приедет в Россию

Президент России Владимир Путин примет в Москве короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу.

Встреча назначена на четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудят ряд торгово-экономических, энергетических и гуманитарных вопросов. Ожидается подписание документов.

Кроме того, Путин и Хамад бен Иса аль-Халифа обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.

Ранее король Бахрейна заявил, что намерен укреплять сотрудничество с Россией после переизбрания Путина на новый срок.

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