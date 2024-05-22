Путин проведет переговоры с королем Бахрейна

Арабский лидер приедет в Россию
Президент России Владимир Путин примет в Москве короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу.
Встреча назначена на четверг, 23 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудят ряд торгово-экономических, энергетических и гуманитарных вопросов. Ожидается подписание документов.
Кроме того, Путин и Хамад бен Иса аль-Халифа обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.
Ранее король Бахрейна заявил, что намерен укреплять сотрудничество с Россией после переизбрания Путина на новый срок.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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