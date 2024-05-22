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Четыре ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

13:01
  • среда
  • 22 мая 2024

ВСУ вновь попытались ударить по российской территории

В среду, 22 мая, были пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, около 11:30 ВСУ обстреляли Белгородскую область противорадиолокационными ракетами HARM американского производства, а также атаковали беспилотниками самолетного типа.

Российские силы противовоздушной обороны успешно сбили четыре ракеты и два БПЛА.

Ранее группа американских конгрессменов обратилась к шефу Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать оружие, предоставляемое Киеву Соединенными Штатами, для нанесения ударов по объектам на территории России. Пока Минобороны США считает излишним расширение географии применения американских вооружений.

При этом британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон разрешает ВСУ бить по российской территории оружием, которое отправляет Киеву Великобритания.

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