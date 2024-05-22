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Покушение на Фицо могут переквалифицировать по статье о теракте

13:19
  • среда
  • 22 мая 2024

Пока оно рассматривается как попытка убийства

Покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо может быть переквалифицировано из попытки преднамеренного убийства на террористический акт. Об этом в среду, 22 мая, рассказал генеральный прокурор государства Марош Жилинка.
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Жилинка пояснил, что общественность задает вопрос о том, почему нападение на премьер-министра не рассматривается как теракт. Это не исключено, но лишь на основе анализа всех улик, подчеркнул генпрокурор.

Тем временем вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал, что состояние Фицо остается стабильным, его продолжают лечить в городе Банска-Бистрица — пока вопрос перевода политика в Братиславу не стоит, сообщает РИА Новости.

Ранее в Службе внешней разведки России отмечали, комментируя нападение на Фицо, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать инакомыслящих, подчеркнули в СВР.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо связал случившееся с Фицо с его нежеланием накачивать киевский режим оружием и поддерживать вступление Украины в НАТО. Аналогичное мнение высказал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

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