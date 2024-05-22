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ЕС согласовал новый режим санкций против России

13:50
  • среда
  • 22 мая 2024

Его утвердят на следующей неделе

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый режим санкций против России.

Решение было принято "в связи с ситуацией в России", сообщил источник РИА Новости. Как ожидается, его утвердят на заседании Совета ЕС 27 мая.

После утверждения решения появится поименный список организаций и физических лиц, попавших под санкции. Такие санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в Европу.

Ранее Совет ЕС запретил вещание трех российских СМИ - РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты". По мнению ЕС, они "поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины".

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