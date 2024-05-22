Песков рассказал о шагах России в свете решения ЕС по замороженным активам

Доходы с активов незаконно экспрориированы

Москва продолжит процесс оценки последствий принятого Евросоюзом решения об использовании доходов от российских активов и ответа на это. Такое заявление сделал в среду, 22 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе — это экспроприация, которая повлечет последствия.

Российская сторона продолжит внимательно отслеживать действия Запада в этой сфере, цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем Брюссель опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов используют для оказания военной помощи Украине и финансирования программ восстановления этой страны. Оставшиеся 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных рисков.

В документе также говорится, что Евросоюз не намерен переводить России доходы от блокированных суверенных активов даже после прекращения действия санкций,, введенных интеграционным объединением.

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