ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о шагах России в свете решения ЕС по замороженным активам

13:57
  • среда
  • 22 мая 2024

Доходы с активов незаконно экспрориированы

Москва продолжит процесс оценки последствий принятого Евросоюзом решения об использовании доходов от российских активов и ответа на это. Такое заявление сделал в среду, 22 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных российских активов

Как подчеркнул спикер Кремля, даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе — это экспроприация, которая повлечет последствия.

Российская сторона продолжит внимательно отслеживать действия Запада в этой сфере, цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем Брюссель опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов используют для оказания военной помощи Украине и финансирования программ восстановления этой страны. Оставшиеся 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных рисков.

В документе также говорится, что Евросоюз не намерен переводить России доходы от блокированных суверенных активов даже после прекращения действия санкций,, введенных интеграционным объединением.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.