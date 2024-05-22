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Песков отчитал госсекретаря США за хамство

13:58
  • среда
  • 22 мая 2024

Блинкен заявил, что от гибели президента Ирана станет только лучше

Если госсекретарь США Энтони Блинкен действительно сказал, что Иран и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе иранского президента Эбрахима Раиси, то это хамское заявление в отношении целого народа. Такое заявление сделал в среду, 22 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Блинкен рассказал о плюсах гибели Раиси для иранского народа

Спикер Кремля пояснил, что сам пока не видел в оригинале заявление, поэтому ему "трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление", сообщает "Интерфакс".

Хамские заявления в отношении государств и их политиков, не отвечающих пожеланиям США, уже не раз звучали от официальных американских лиц. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Соединенные Штаты "переходят к откровенному хамству в дипломатической риторике" и регулярно вмешиваются в дела других государств.

Дмитрий Песков заявлял, что и президент США Джо Байден "демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя". Однако его хамские высказывания оскорбляют лишь его самого.

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