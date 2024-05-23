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НКО "Евразия" представила несколько проектов для школьников

12:00
  • четверг
  • 23 мая 2024

Один из них - "Узнай Россию"

Сразу несколько проектов для школьников и молодёжи представила некоммерческая организация "Евразия" на пресс-конференции в Москве.

Один из них - "Узнай Россию". Это стартовая площадка для карьерного и личностного роста в науке и предпринимательстве. В рамках проекта "Территория детства" организуют программы отдыха в крупнейших оздоровительных центрах нашей страны.

Также рассказали о грантовом конкурсе "Евразия - континент возможностей". НКО поддержит около 2 с половиной тысяч инициатив, которые помогут развитию дружеских взаимоотношений между странами постсоветского пространства.

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