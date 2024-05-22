В скандально известную клинику хирурга Хайдарова вновь нагрянули с проверкой

Путь преградили юристы медучреждения
У клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова находятся сотрудники Росздравнадзора, судебные приставы и полицейские. Они хотят попасть в здание для проведения мероприятий в рамках уголовного дела о гибели пациента.
Еще в конце апреля суд приостановил деятельность учреждения на три месяца. Двери опечатали. Сорвать пломбы сегодня не позволяют представители клиники, они считают, что в этом нет необходимости.
Неделю назад Замоскворецкий суд отправил под домашний арест врачей Илью Елагина и Тамерлана Кадзаева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что их действия привели к гибели 36-летнего продюсера Петра Гаврилова. Медики своей вины не признают.