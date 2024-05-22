На Трифоновскую улицу в Москве возвращается трамвай

Он соединит Рижский вокзал с центром города

Трамвай вернется на Трифоновскую улицу в Москве и соединит Рижский вокзал с центром города. Линия здесь была давно и трамваи ходили, но 30 лет назад. Почему решено вернуться к старому проекту и что появится новое?

До Рижской - на трамвае! На Трифоновской улице - множество техники и вовсю кипит работа. Возвращение исторического маршрута начали с демонтажа старых трамвайных путей. По ним никто не ездил почти тридцать лет. А ведь трамвай "пятерочка" считался одним из самых популярных в Москве. И одним из самых старых, известных еще с 1906 года. Правда, маршруты у него за девяносто лет были самые разные. Довольно долго в советское время он связывал центр города Белорусский вокзал и отдалённые окраины такие, как Медведково, где еще не построили метро. Впрочем, и для жителей Трифоновской улицы много лет главной станцией была "Рижская". А до неё еще нужно добраться!

"Действительно был популярный в свое время пятый маршрут. Здесь вообще, если посмотреть на карту 55-го года трамвайную, здесь очень густая была сеть трамваев, потому что уже к пятидесятым годам здесь большое было население и людям надо было выбираться. Те, которые здесь учились в МИИТе, те, которые здесь жили, они вспоминают этот маршрут с ностальгией", - говорит Алексей Орлов, историк, экскурсовод.

В 1995-ом трамваи на этом маршруте приостановили. Сначала на время ремонта путей, а потом из-за реконструкции проспекта Мира. Но и спустя годы движение так и не возобновилось. Тогда посчитали, что трамваи мешают автомобилям и создают пробки. Рельсы даже частично закатали в асфальт. Сейчас же нет сомнения, что это будет востребованная линия. Работа по возвращению трамвайного маршрута пройдёт в два этапа.

"В этом году планируется полное обновление рельсов и шпал на всей Трифоновской улице, протяженность участка составит около трёх километров, работы будут выполнять специалисты Московского метрополитена", - говорит Мария Хильченко, начальник службы внешних связей ГУП Московский метрополитен.

А уже на 2025 год запланировано строительство нового участка на улице Гиляровского и разворотного круга у Рижского вокзала.

"Восстановленный участок позволит соединить Рижский вокзал с центром города. Благодаря трамваям пассажиры смогут ежедневно экономить в пути до пятнадцати минут в день. На Трифоновскую улицу выйдут самые современные трамваи с полностью низким полом и комфортными сервисами для пассажиров", - говорит Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена, советник заммэра Москвы.

Трамвай - это удобно, безопасно и быстро. Из-за отделённых от автопотока линий ему удается избегать пробок. Он снова становится всё более популярным транспортом в столице, позволяет разгрузить станции метро. И его возвращение на Трифоновскую улицу должно случиться уже в следующем году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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