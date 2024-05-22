В Третьяковке открывается выставка "Васнецовы. Связь поколений"

Художников объединяет не только известная фамилия и несомненный талант

"Богатыри" встречают гостей, будто пристально вглядываясь в далёкое будущее: какие же они, то есть мы, герои современности? Знакомая с детства картина - не просто иллюстрация. Нет ни одной былины, где все три богатыря сражаются вместе. Виктор Васнецов изучал фольклор в поисках русского национального характера. И выразил его в трёх ипостасях.

"Мы здесь можем видеть вот эту мощь, которая выражена в фигуре Ильи Муромцева, вот эта богатырская мощь и желание защищать. Второй, Добрыня Никитич, это ум, интеллект, смекалка, такая интеллигентность даже, сдержанность, которая присуща тоже характеру русского человека. И, наконец, последний персонаж - Алёша Попович - это уже и забавы, и некий юмор, и некая такая поэзия, вот этот дар поэтический, желание такое к вот этому восприятию живописному, художественному, это тоже свойственно русскому народу", - говорит Ольга Атрощенко, куратор выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век".

Именно "Богатыри" принесли художнику славу. До этого современники не понимали его полотна. Образы из русских сказок не выдерживали конкуренции с историческими драмами и трагедиями Репина и Сурикова.

"Его первые картины, и"Витязь на распутье", и "После побоища Игоря Святославовича с половцами", совершенно не принимались передвижниками, товарищами Васнецова, критиками, потому что на знамёнах искусства этого времени было написано слово "Правда", - рассказывает Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе.

Однако ценители-коллекционеры Павел Третьяков и Савва Мамонтов приобретали картины сразу. Они увидели: перед ними - гений, открывший новые жанры в русском искусстве и предвосхитивший модерн и символизм. Виктор Васнецов переосмысливал и религиозное искусство. В перерывах работы над "Богатырями" он расписал Владимирский собор в Киеве, эскизы тоже представлены на выставке. До конца жизни художника волновало противостояние добра и зла.

"Царевна-несмеяна" и "Баба-Яга" впервые покинули дом-музей Виктора Васнецова. Монументальные полотна сложно перемещать из жилых комнат, это делали с крайней осторожностью. Это последние работы художника, в них он выразил свои переживания по поводу событий современности. 1917 год. Страшная Баба-Яга уносит младенца в своё логово. И это не просто сказочный персонаж, а образ кровавой революции.

Выставка объединила три поколения художников Васнецовых: Виктора, его младшего брата Аполлинария, и внука Андрея. Аполлинарий - певец Старой Москвы. Вглядываясь в его работы, будто на машине времени можно перенестись на улицы столицы времён средневековья.

"Он создаёт уже картины-реконструкции старой Москвы. Это сделать было чрезвычайно сложно. Я даже до сей поры не могу понять, каким образом он мог восстанавливать не только сюжетную канву - это всё-таки ещё можно как-то выстроить, но и всю эту архитектуру древнейшую. Он работал здесь и как художник, и как учёный", - говорит Ольга Атрощенко, куратор выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век".

Отдельный зал посвящён творчеству Андрея Васнецова, одного из основоположников "сурового стиля", который утверждало в искусстве поколение шестидесятников. Сумрачный колорит, локальные контрастные цвета, неприкрашенная правда жизни. Программной считается картина "Завтрак".

"Мы видим вот это упрощение формы, решение пространства широкими плоскостями, как некую игру пространства, построенной на обратной перспективе, в том числе. Мы видим эту аскезу цвета. И мы, наверное, не очень понимаем, можно ли это произведение отнести напрямую к жанру портрета", - говорит Джемма Манукян, помощник куратора выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век".

Три художника - три манеры и стиля письма. Но всех Васнецовых объединяет стремление глубоко понять русский характер, философски переосмыслить историю и современность.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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