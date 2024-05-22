В Москву привезли спасенного в горах Северной Осетии медвежонка

Сейчас медвежонка готовят к сложной операции

Раненая, но не сломленная! 4-месячную медведицу, которую спасли в Осетии, привезли в Москву на лечение. Детёныша нашли туристы в горах. Животное было истощено, но главное, что раны и опасный перелом, не дававшие ни малейшего шанса выжить. Сейчас медвежонка готовят к сложной операции. Что стало причиной травмы? И что ждёт зверя дальше?

Без сил под действием обезболивающих маленький медвежонок приподнимает голову, чтобы попробовать ягоды. Хороший аппетит, вот, пожалуй, всё из того, что пока может обнадеживать в состоянии косолапого, которого на днях всего израненного с начинающимся сепсисом в столицу доставили из Северной Осетии.

Поев, спит, что, по словам, осмотревших животное ветеринаров, из-за сильных болей ему, скорее всего, не удавалось давно. С учетом травм, которым, по мнению специалистов, не меньше нескольких недель, сам факт, что медвежонок жив и выдержал дорогу до Москвы, просто чудо. Удивительна, впрочем, и вся история его спасения.

Громко стонавшего и трясущегося от холода его в горах Северной Осетии обнаружили туристы. Было похоже, что бедолага сорвался со скалы. Оставить там на верную погибель не смогли. На дороге остановили большегруз. Его водитель Руслан Черчесов не отказал. Помог вытащить из кустов беспомощного зверя и повез во Владикавказ. Там связался с приютом для бездомных собак, где приняли и мишку.

"На поверхности видели очень страшный открытый перелом лапы, и подмышкой оторвало ткани, там все кости наружу. И это все в червях. То есть Мишку уже поедали опарыши. Очень хочется поблагодарить работников приюта "Владпитомник" Артура Багаева и Стефани Дзебисову. Артур - это ветеринарный врач, который всю ночь его обогревал, капал, оказывал первую необходимую помощь", - говорит Марина Плиева, волонтер группы помощи бездомным животным Северной Осетии "Бездомных нет".

В режиме онлайн осетинских ветеринаров консультировали столичные специалисты по диким животным. Когда стало ясно, что медвежонка необходимо везти на операцию в Москву, принять его здесь на кураторство согласились в парке-приюте для львов. Его основатель Виктор Агафонов в транспортировке животного осетинским волонтерам помогал лично.

"Они выехали из Владикавказа до Ростовской области. А мы выехали из Москвы. Каждый из нас проехал примерно по 900 км, чтобы встретиться. У нас в стране огромная проблема с медведями, потому что их некуда девать. Отовсюду гоняют и нигде он не нужен. Сидят на притравочных станциях или в каких-то кафе", - говорит Агафонов.

Загадкой для ветеринаров стала и судьба спасеныша. Судя по сменившимся зубам, косолапому должно быть не меньше года, а не 3-4 месяца, на которые он выглядит. Да и весит всего 25 килограммов - совсем не как медведь. Так, к слову, бывает, когда уличные фотографы или сотрудники черных цирков не кормят мишек белковой пищей, чтобы те подольше приносили прибыль.

Медвежонок хоть и ослаблен, но при этом на присутствующих рядом людей реагирует с интересом. Явно не боится. Наблюдая за ним и не скажешь, что дикий.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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