Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Полнолуние в Стрельце

Овны

Сегодня Полнолуние в Стрельце - знаке, близком вам по духу. Вы как никто другой почувствуете энергетику дня и захотите перемен, путешествий, впечатлений.

Тельцы

Это полнолуние называют Цветочным, а представители этого знака – известные любители цветов, роскоши и денег. Сегодня хорошо пересчитывать доходы, делать денежные ритуалы.

Близнецы

Полная Луна в противоположном знаке заряжает на переосмысление отношений. Личная жизнь, бизнес-партнерства, друзья будут играть важную роль в этот день.

Раки

Полнолуние в Стрельце каждый год призывает вас прислушаться к своему организму. То, в какой вы форме, отражает ваше отношение к себе. Делайте выводы!

Львы

Полная Луна в родственном вам огненном Стрельце призывает подвести итоги в делах, касающихся творчества и ваших детей. Отметьте как следует достижения!

Девы

И мужчины, и женщины внимательно и даже трепетно относятся к своему дому. Полнолуние покажет, как вы заботились о нем и чего ему сейчас не хватает.

Весы

Вы получите долгожданное письмо, посылку или важную информацию. Если вы собираетесь в поездку, именно сегодня составьте список нужных вещей.

Скорпионы

Полная Луна призывает заглянуть в свой кошелек или на банковские карты. Запишите сумму и подумайте: что бы вы посоветовали себе, чтобы стать богаче?

Стрельцы

Полнолуние в вашем знаке - это праздник, который бывает раз в году. Можно подвести итоги минувших двенадцати месяцев, записать свои достижения и порадоваться!

Козероги

Вы будете следующими: полнолуние в вашем знаке произойдет 22 июня. А пока стоит поразмышлять, какая сфера жизни нуждается в особом внимании.

Водолеи

Полная Луна в Стрельце приносит размышления о своем месте в социуме. Возможно, вам захочется больше признания, успехов. И это в вашей власти.

Рыбы

Вас накроет осознание своих достижений. Или, наоборот, упущений – в карьере, учебе, любви. Но помните, что это время итогов, а не новых начинаний!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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