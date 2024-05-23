Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Полнолуние в Стрельце
Овны
Сегодня Полнолуние в Стрельце - знаке, близком вам по духу. Вы как никто другой почувствуете энергетику дня и захотите перемен, путешествий, впечатлений.
Тельцы
Это полнолуние называют Цветочным, а представители этого знака – известные любители цветов, роскоши и денег. Сегодня хорошо пересчитывать доходы, делать денежные ритуалы.
Близнецы
Полная Луна в противоположном знаке заряжает на переосмысление отношений. Личная жизнь, бизнес-партнерства, друзья будут играть важную роль в этот день.
Раки
Полнолуние в Стрельце каждый год призывает вас прислушаться к своему организму. То, в какой вы форме, отражает ваше отношение к себе. Делайте выводы!
Львы
Полная Луна в родственном вам огненном Стрельце призывает подвести итоги в делах, касающихся творчества и ваших детей. Отметьте как следует достижения!
Девы
И мужчины, и женщины внимательно и даже трепетно относятся к своему дому. Полнолуние покажет, как вы заботились о нем и чего ему сейчас не хватает.
Весы
Вы получите долгожданное письмо, посылку или важную информацию. Если вы собираетесь в поездку, именно сегодня составьте список нужных вещей.
Скорпионы
Полная Луна призывает заглянуть в свой кошелек или на банковские карты. Запишите сумму и подумайте: что бы вы посоветовали себе, чтобы стать богаче?
Стрельцы
Полнолуние в вашем знаке - это праздник, который бывает раз в году. Можно подвести итоги минувших двенадцати месяцев, записать свои достижения и порадоваться!
Козероги
Вы будете следующими: полнолуние в вашем знаке произойдет 22 июня. А пока стоит поразмышлять, какая сфера жизни нуждается в особом внимании.
Водолеи
Полная Луна в Стрельце приносит размышления о своем месте в социуме. Возможно, вам захочется больше признания, успехов. И это в вашей власти.
Рыбы
Вас накроет осознание своих достижений. Или, наоборот, упущений – в карьере, учебе, любви. Но помните, что это время итогов, а не новых начинаний!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"