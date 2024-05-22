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Российским садоводам придумали новую обязанность

13:53
  • среда
  • 22 мая 2024

Земельные участки они должны будут освоить в течение трех лет

Для дачников собираются ввести новые обязанности. Правительственная комиссия одобрила законопроект, который обязывает владельцев земельных участков начать их освоение в течении трех лет. Об этом пишут "Ведомости".

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Под освоением подразумевается приведение земли в пригодное для использования состояние. Инициатива исходит от "Росреестра". Изменения будут вносить как в Земельный кодекс, так и в закон о садоводстве и огородничестве. Пока нет уточнения – по каким признакам будут определять неосвоение земельных участков. Как только все будет готово, новая норма будет принята и вступит в силу. Планируется, что это произойдет 1 марта будущего года.

Отмечается, что заброшенные участки сейчас - огромная проблема для садоводческих товариществ. Они захламлены, там разрастаются опасные сорняки. Например, борщевик Сосновского. Однако изъять такой участок у недобросовестного владельца не представляется возможным.

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