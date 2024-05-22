В море у берегов Анапы обнаружили "кисель из медуз"

В воде собрались тысячи животных

В море у берегов Анапы заметили тысячи медуз. Очевидцы говорят, что вода напоминает кисель из-за большого количества этих морских животных. Видео с медузами расходится по соцсетям.

Эксперты объясняют произошедшее недавним штормом и сильным ветром, пишет РИА Новости. Туристам медуз трогать не рекомендуют. Иначе не избежать ожогов. Особенно опасны ризостома и корнерот.

Завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук заявил, что ни о какой экологической катастрофе речи не идет. Для Краснодарского края это явление традиционное и наблюдают его ежегодно.

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