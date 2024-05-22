ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ обвинила продюсера Юрия Бардаша в информкампании против Украины

14:28
  • среда
  • 22 мая 2024

Ранее он получил российский паспорт

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения бывшему украинскому, а ныне - российскому музыкальному продюсеру Юрию Бардашу.

Его обвиняют в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России. В спецслужбе утверждают, что Бардаш открыто призывает к захвату Киева и Харькова, передает ТАСС.

Юрий Бардаш – основатель групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". В январе 2024 года получил российское гражданство на своей малой родине – в Луганске. До этого продюсер заявил, что хотел бы вернуться на Украину, но тогда, когда в ней будут рады русским.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Юрий Бардаш
Юрий Бардаш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.