СБУ обвинила продюсера Юрия Бардаша в информкампании против Украины

Ранее он получил российский паспорт

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения бывшему украинскому, а ныне - российскому музыкальному продюсеру Юрию Бардашу.

Его обвиняют в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России. В спецслужбе утверждают, что Бардаш открыто призывает к захвату Киева и Харькова, передает ТАСС.

Юрий Бардаш – основатель групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". В январе 2024 года получил российское гражданство на своей малой родине – в Луганске. До этого продюсер заявил, что хотел бы вернуться на Украину, но тогда, когда в ней будут рады русским.

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