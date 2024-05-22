Минцифры назвало срок повсеместного появления Wi-Fi в самолетах

Для этого Россия продолжает формировать спутниковую группировку

Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года. Об этом в среду, 22 мая, рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Как отметил глава Минцифры, это станет возможным, когда Россия сформирует свою спутниковую группировку для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что российская спутниковая группировка сейчас превышает 240 космических аппаратов. В 2024 году ожидается запуск в общей сложности 123 аппаратов.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в каждой школе нашей страны должен появится высокоскоростной интернет. Это сделает образовательный процесс проще, а информацию — доступнее.

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