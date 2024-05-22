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Брюссель может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС

14:43
  • среда
  • 22 мая 2024

Запад недоволен грузинским законом об иностранных агентах

Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский союз, если в силу вступит скандальный закон об иноагентах. Об этом в среду, 22 мая, рассказал высокопоставленный европейский чиновник.
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Как заявил собеседник Foreign Policy, Брюссель предпримет решительные меры в случае, если Тбилиси все же продавит пресловутые поправки в законодательство.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель высказала мнение о том, что ЕС должен пригрозить санкциями отдельным грузинским политикам — в частности, основателю партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна предупредил, что принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям со стороны Евросоюза: грузинских граждан могут лишить права въезда в ЕС по безвизовому режиму.

При этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отмечал, что закон о прозрачности иностранного влияния поможет решить, в частности, проблему неподотчетных иностранных средств, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, в том числе и от радикальных группировок.

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