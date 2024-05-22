Рекордно высокое атмосферное давление в Москве прогнозируют синоптики

Стрелки барометров поднимутся вверх в пятницу

В Москве в пятницу ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Барометры покажут 762 мм ртутного столба. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В пятницу над столицей будет антициклон. Поэтому погода в мегаполисе будет ясной и теплой. Предыдущий рекорд атмосферного давления в этот день был зафиксирован в 1992 году. Тогда барометры показали 762,2 мм ртутного столба.

Отметим, что повышенное атмосферное давление хуже всего переносят люди с заболеваниями бронхо-легочной системы. Им становится тяжелее дышать. Всем остальным такие показатели барометров идут только на пользу, так как сопровождаются ясной, солнечной погодой.

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