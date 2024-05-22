А авторитетное издание Foreign Affairs предупреждает Украину о серьезных территориальных потерях в ближайшие месяцы

Обычные украинские будни. Так называемые защитники в форме ВСУ набрасываются на дам с грубыми оскорблениями. Звать полицию бесполезно. Она и так здесь. Но ни во что не вмешивается. Даже тогда, когда военные начинают жестоко избивать подошедшего на помощь дамам мужчину. Шайка с Банковой только поощряет беспредел со стороны ТЦК и военных. Им выгодно, чтобы люди были запуганы. Зеленский раздухарился настолько, что, полностью провалив роль верховного главнокомандующего в остатках своей страны, примеряет образ генсека НАТО, раздавая команды и распоряжаясь ресурсами альянса.

Деньги на продолжение конфликта Запад хоть и из последних сил, но дает. ЕС отважился, несмотря на опасность возможных последствий, залезть в украденные российские активы и пообещать направить доходы от них на военную помощь Киеву. Причем отдавать проценты с наших же денег Москве Брюссель не намерен даже в случае отмены санкций.

С оружием все сложнее. Его не хватает у НАТО для себя. Даже отъявленная русофобка глава МИД Германии приехала в Киев с пустыми руками. Немецкая пресса по итогам этого визита отмечает: Анналена Бербок не предложила Украине никакой военной помощи - только сочувствие.

Больше всех вложились в Украину Штаты. Уже более 100 миллиардов долларов только военной помощи. Заокеанская пресса пишет: это выгодная инвестиция. Пентагон испытывает в условиях реальных боевых действий свои вооружения. Правда, результаты пока неутешительные. Танки Abrams горят не хуже любого другого натовского железа, якобы высокоточные ракеты и снаряды глушатся и легко сбиваются с курса российскими подразделениями РЭБ.

Основатель крупнейшей американской ЧВК Эрик Принс добавляет: финансирование Киева - это еще и масштабное мошенничество со стороны минобороны США. Ведь отправленное туда оружие в своих арсеналах заменяют таким же, но в пять раз дороже. Большая часть выделяемых из американского бюджета денег уходит пяти приближенным к Пентагону подрядчикам. А украинцы продолжают гибнуть.

"Это не изменит исход битвы. Не знаю, выживет Украина как независимая страна. Может быть, все вернется к тому, как западная Украина раньше была частью Польши. Восточная Украина раньше была частью России. Так что, знаете, карты двигаются в зависимости от военных побед, дипломатических прорывов. И сейчас русские побеждают, и у них будет очень хорошее лето", - сказал Принс.

Американский сенатор Рэнд Пол прогнозирует завершение украинского конфликта разделом по корейскому сценарию. А авторитетное издание Foreign Affairs предупреждает о серьезных территориальных потерях в ближайшие месяцы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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