Экс-глава МИД Украины предложил "случайно" бить по России западным оружием

Владимир Огрызко назвал это вынужденным шагом

Украинская армия могла бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Политик напомнил про острую ситуацию на харьковском направлении и предложил ставить вопрос ребром в отношениях с западными союзниками. По его мнению, на Западе должны признать, что "мы серьезные партнеры" и перестать "бояться собственной тени".

Огрызко выдвинул ультиматум: либо западные страны дают добро на применение Украиной западного оружия против объектов на территории России, либо "мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", сообщает РИА Новости.

Пока лишь британские власти подтвердили, что разрешают применять вооружения и военную технику, которые они отправляют в Киев, для атак на российскую территорию. В США уверяют, что не давали "зеленый свет" для подобных ударов американским оружием.

При этом бывший директор ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Вашингтону придется принять сложное решение: США должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"