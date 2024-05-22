Жители обращаются в больницы

ВСУ нанесли удар снарядами американского производства по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. В результате улицы заволокло ядовитым дымом. Жители стали обращаться в больницу с симптомами отравления – затрудненное дыхание, рвота, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Город Каменка-Днепровская расположен напротив Никополя, на другом берегу Днепра. Лебедев предоставил РИА Новости фотографии, на которых видны остатки снарядов.

Жители села Семеновка в Ясиноватском районе ДНР на прошлой неделе сообщали об аналогичной ситуации. Как рассказали очевидцы, ВСУ обстреляли село снарядами с боевыми отравляющими веществами. В результате у людей развивалась одышка и рвота.

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