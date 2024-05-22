ВС России расширили линию фронта в Харьковской области

Она распространилась на восточную часть региона

Группировка "Север" расширила линию фронта в Харьковской области.

Об этом РИА Новости заявил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. Линия фронта теперь распространяется на восточную часть и приграничье с северных районов.

В настоящий момент под контролем Вооруженных сил России находится почти 300 квадратных километров территории Харьковской области. Освобождены 49 населенных пунктов: 36 - в Купянском районе, 13 - в северной части региона, уточнил Ганчев.

Ранее ВС России освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% территории города.

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