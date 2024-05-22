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"Есть доказательства": Кэмерон обвинил КНР в поставках оружия России

15:37
  • среда
  • 22 мая 2024

В чем состоят эти доказательства, политик не рассказал

Великобритания и Соединенные Штаты располагают доказательствами того, что Китай поставляет или намерен начать поставки России вооружений для использования на Украине. Такое заявление сделал в среду, 22 мая, британский министр обороны Дэвид Кэмерон.

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Конкретизировать, о каких именно доказательствах идет речь, политик не стал, отметив лишь, что "американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину".

Также Кэмерон заявил, что недавний визит президента России Владимира Путина в Китай позволяет предположить, что между Москвой и Пекином более глубокие отношения, чем предполагалось, сообщает РИА Новости.

Инсинуации насчет предполагаемых поставок оружия Китаем России звучат с Запада не в первый раз, но никаких доказательств этому до сих пор приведено не было. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь отмечал, что Соединенные Штаты помогают Украине, но критикуют сотрудничество Москвы и Пекина — это лицемерие и типичный пример двойных стандартов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду — "китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим".

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