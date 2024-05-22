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Литва решила денонсировать ряд договоров с Россией

15:37
  • среда
  • 22 мая 2024

В основном они касаются экономического и юридического сотрудничества

Литва заявила о желании расторгнуть с Россией четыре договора. Вопрос правительство страны решит уже сегодня. Возможно, в дальнейшем речь пойдет о разрыве всех двусторонних соглашений. Об этом пишет телеграм-канал "Sputnik Литва".

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В первую очередь должны быть расторгнуты договоренности о поощрении и защите инвестиций. А также о торгово-экономических отношениях.

Министерство юстиции Литвы настаивает на денонсации соглашения о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Также возможно решение о прекращении действия соглашений об отсутствии двойного налогообложения капитала и налоговых правонарушениях.

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