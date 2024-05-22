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Венгрия предупредила о последствиях ввода войск НАТО на Украину

15:47
  • среда
  • 22 мая 2024

Это мировая война

Граждане Венгрии устали от опасных заявлений, которые продолжают оглашать западные политики в связи с украинским конфликтом. Устали от попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Министр напомнил, что некоторые европейские политики хотят отправить на Украину своих солдат. Другие - фантазируют о применении ядерного оружия. В любом случае это будет означать мировую войну, и расплачиваться за это придется тем, кто находится в непосредственной близости от вооруженного конфликта, предупредил Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Сийярто выразил надежду, что избиратели пошлют сигнал европейским политикам, которые говорят глупости, на выборах в Европарламент 6-9 июня. Правительство Венгрии призывает поддержать те партии, которые выступают против продолжения вооруженного конфликта на Украине – по словам Сийярто, на этих выборах будет решаться вопрос о войне и мире, передает ТАСС.

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