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Электричка загорелась в Подмосковье

15:57
  • среда
  • 22 мая 2024

Жертв удалось избежать

Два вагона электрички загорелись на станции Поварово в Московской области. Об этом в среду, 22 мая, рассказали в региональных экстренных службах. Информацию о происшествии подтвердили в Октябрьской железной дороге.

Один из вагонов задымился в районе Солнечногорска, на Ленинградском направлении, у станции Поварово-1 Ленинградского направления. Состав немедленно остановили, пассажиров эвакуировали.

На место происшествия был направлен пожарный поезд, среди пассажиров пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, сообщает РИА Новости.

Ранее похожий инцидент произошел с рейсовым автобусом в Чулымском районе Новосибирской области. Транспортное средство вспыхнуло, когда в салоне находились 19 человек, в том числе пятеро детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

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