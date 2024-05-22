Мировые цены на апельсиновый сок выросли до рекордных отметок

Это связано с неурожаем апельсинов в этом году

Цены на апельсиновый сок на биржах мира выросли до рекордных отметок. Сейчас это 4,56 доллара за 450 грамм замороженного концентрата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ICE Futures.

Эксперты объясняют такой рост цен плохим урожаем апельсинов в Бразилии. Эта страна является их основным производителем в мире.

Ожидается, что в этом сезоне будет собрано на 24 процента апельсинов меньше, чем в прошлом году.

В связи с информацией из Бразилии за сутки цена на замороженный концентрат на американской бирже подскочила сразу на 10 центов.

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