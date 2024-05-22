Украинский дрон-камикадзе атаковал Запорожскую АЭС

Пострадавших и критических разрушений нет

Запорожская АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. Дрон-камиказе залетел на территорию транспортного цеха. В сообщении в официальном Telegram-канале станции отмечается, что пострадавших и критических разрушений нет.

ВСУ за последние два дня несколько раз атаковали город Энергодар, где расположена АЭС. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам и соцобъектам. Руководство станции подчеркивает, что обстрелы мирного населения, ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Это однозначно террористические акты.

Последствия атаки ВСУ на ЗАЭС уже оценили эксперты Федерального медико-биологического агентства. В ФМБА заявили, что радиационный фон на ЗАЭС не превышен.

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