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Украинский дрон-камикадзе атаковал Запорожскую АЭС

16:29
  • среда
  • 22 мая 2024

Пострадавших и критических разрушений нет

Запорожская АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. Дрон-камиказе залетел на территорию транспортного цеха. В сообщении в официальном Telegram-канале станции отмечается, что пострадавших и критических разрушений нет.

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ВСУ за последние два дня несколько раз атаковали город Энергодар, где расположена АЭС. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам и соцобъектам. Руководство станции подчеркивает, что обстрелы мирного населения, ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Это однозначно террористические акты.

Последствия атаки ВСУ на ЗАЭС уже оценили эксперты Федерального медико-биологического агентства. В ФМБА заявили, что радиационный фон на ЗАЭС не превышен.

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