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Путин призвал активнее продвигать российские продукты за рубежом

16:38
  • среда
  • 22 мая 2024

Президент выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

В среду Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Президент попросил АСИ активнее укреплять международное партнерство и продвигать продукты из России за рубежом, передает ТАСС.

Как подчеркнул глава государства, чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет недоброжелателям мешать стране. И если российские решения в технологической сфере будут эффективны, их будут брать вопреки санкциям.

Путин добавил, что гражданские инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в национальных проектах, а в технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Необходимо привлечь участников платформы НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, указал также российский лидер.

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