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Путин предложил АСИ учредить премию авторам ценных проектов

17:00
  • среда
  • 22 мая 2024

Они достойны особого поощрения

Специальную премию для авторов проектов, имеющих высокую значимость для страны, предложил учредить Владимир Путин. Открывая заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, президент России отметил, что многие инициативы, озвученные на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.

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По словам Путина, по итогам февральского форума АСИ многие предложения вошли в послание президента Федеральному собранию. Глава государства считает, что лидеры проектов, имеющих высокую ценность для страны и для общества, достойны особого поощрения.

Президент предложил ежегодно вручать таким авторам специальную премию агентства. Путин попросил участников заседания продумать, как сделать церемонию вручения максимально торжественной, чтобы привлечь к ней внимание общества, передает ТАСС.

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