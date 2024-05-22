Женщина отбилась от медведя лыжной палкой в Магаданской области

Все произошло, когда пенсионерка занималась скандинавской ходьбой

В Магаданской области женщина сумела отбиться от медведя лыжной палкой.

Все произошло, когда пенсионерка занималась скандинавской ходьбой. Из леса прямо на нее вышел разъяренный медведь. Впрочем, отпор ему дали достойный: в ход пошли камни, а еще угрозы.

Хищник долго не думал и предпочел ретироваться. Однако больше всего очевидцев удивила невозмутимость, с которой отважная женщина продолжила свой променад.

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