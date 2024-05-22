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Словацкие врачи оценили состояние здоровья Фицо

17:46
  • среда
  • 22 мая 2024

Медики провели консилиум

Консилиум врачей в больнице города Банска-Быстрица подтвердил план лечения, выбранный для премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По данным медиков, состояние политика после покушения серьезное, но стабильное.

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В больницу Банска-Быстрицы Роберта Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями после покушения. 21 мая врачи сообщили, что состояние премьера улучшается, он в сознании. Фицо навестил избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, с которым у премьера состоялся короткий разговор, передает РИА Новости.

Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Киеву и членства Украины в НАТО. Премьера пытались убить 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавший выстрелил в политика пять раз, сообщалось, что в Фицо попало четыре пули.

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