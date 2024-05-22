ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи иранцев прощаются с Эбрахимом Раиси

18:04
  • среда
  • 22 мая 2024

Церемонию в Тегеране возглавил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи

Тысячи иранцев прощаются с Эбрахимом Раиси и другими государственными деятелями, погибшими при крушении вертолета в минувшее воскресенье.

Церемонию в Тегеране возглавил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Почтить память погибшего в Иран прибыли делегации из 40 государств. Впервые за 44 года после разрыва дипотношений в Тегеран приехал и глава МИД Египта Самех Шукри.

Россию по поручению Владимира Путина представляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российский президент попросил передать иранскому народу слова поддержки. Также Владимир Путин отметил: Раиси всегда был надежным партнером и действовал из национальных интересов.

Похороны Эбрахима Раиси состоятся в четверг в его родном городе Мешхед.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Прощание с Эбрахимом Раиси
Прощание с Эбрахимом Раиси
Прощание с Эбрахимом Раиси
Прощание с Эбрахимом Раиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.