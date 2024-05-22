Церемонию в Тегеране возглавил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи

Тысячи иранцев прощаются с Эбрахимом Раиси и другими государственными деятелями, погибшими при крушении вертолета в минувшее воскресенье.

Церемонию в Тегеране возглавил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Почтить память погибшего в Иран прибыли делегации из 40 государств. Впервые за 44 года после разрыва дипотношений в Тегеран приехал и глава МИД Египта Самех Шукри.

Россию по поручению Владимира Путина представляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российский президент попросил передать иранскому народу слова поддержки. Также Владимир Путин отметил: Раиси всегда был надежным партнером и действовал из национальных интересов.

Похороны Эбрахима Раиси состоятся в четверг в его родном городе Мешхед.

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