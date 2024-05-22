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Путин поручил за счет бюджета помочь регионам в ликвидации последствий паводков

18:14
  • среда
  • 22 мая 2024

Доклад кабмина ожидается до 1 июня

Правительство за счет бюджета окажет помощь в ликвидации последствий весенних паводков 2024 года Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Соответствующее поручение дал кабмину президент России Владимир Путин.

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Паводок в Оренбурге продолжает набирать силу

В списке поручений, опубликованном на сайте Кремля, требуется обратить особое внимание на своевременное оказание помощи пострадавшим гражданам. Также подчеркивается необходимость завершить восстановления жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024 – 2025 годов.

Кроме того, правительство поручено обеспечить скорейшее восстановление детских оздоровительных лагерей. Они должны функционировать летом 2024 года. Президент ожидает доклада кабмина до 1 июня.

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