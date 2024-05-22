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Британия признала существование секретных баз по тренировке солдат ВСУ

18:54
  • среда
  • 22 мая 2024

В качестве инструкторов выступают британские наемники

ВС России уничтожила несколько секретных баз, расположенных вблизи линии соприкосновения в зоне СВО. На этих базах иностранные наемники тренировали солдат ВСУ, пишет британская газета The Sun.

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Издание преподносит историю "героического" Дэна Ридли – бывшего британского военнослужащего, а ныне инструктора на одной из секретных баз в Харьковской области, выполняющую функцию центра подготовки украинцев. Наемник рассказал, что были и другие базы, но они уничтожены российскими ракетами.

Ранее вопрос существования баз НАТО по подготовке солдат ВСУ поднимала экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она заявила: если такие объекты все же появятся на Украине, они станут законными целями для российских ракет.

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