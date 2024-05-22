Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Благополучие людей – важнейшее измерение всех планов

Благополучие людей – важнейшее измерение всех планов российского руководства, считает Владимир Путин. Президент России предложил оценивать действия правительства и региональных властей в рамках Национального рейтинга качества жизни, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив.

Глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ напомнил, что в 2023 году в топ-5 рейтинга качества жизни АСИ вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Следующие пять мест распределились между Московской и Тульской областями, ЯНАО, а также Сахалинской областью и Нижегородской областью.

Рейтинг помогает увидеть полную картину качества среды для жизни: он показывает, как обстоят дела в регионах с жильем и инфраструктурой, безопасностью, чистотой и экологией, возможностями трудоустройства, здравоохранением, образованием, соцзащитой. Измеряется все при помощи опросов граждан и данных статистики.

Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, итоги рейтинга 2023 года фиксируют положительную тенденцию в сфере образования и возможностей для развития ребенка. Улучшилось большинство объективных показателей в медицинской сфере. Уровень удовлетворенности социальными услугами в прошлом году составил 80 %, а уровень информируемости населения о социальном обслуживании вырос почти на 20%.

Лидерами рейтинга АСИ по динамике роста стали Волгоградская область, Северная Осетия, Кемеровская область, Приморский край и Рязанская область. По словам Светланы Чупшевой, эксперты АСИ при анализе рейтинга отмечают успешные управленческие практики регионов, которые позже могут внедрить у себя другие субъекты.

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