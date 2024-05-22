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Словакия проверит версию об участии спецслужб в покушении на премьера Фицо

20:25
  • среда
  • 22 мая 2024

В деле вскрылись новые обстоятельства

МВД Словакии создало следственную группу в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Как сообщил глава ведомства Матус Шутай Эшток, в деле появились новые обстоятельства, позволяющие предположить, что стрелявший не был “волком-одиночкой”.

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По данным следствия, есть признаки того, что это был заговор. В частности, через два часа после покушения с домашнего компьютера преступника была удалена вся информация с соцсетей и его переписка. Сам преступник этого сделать не мог, так как его задержали на месте покушения, пишет Asia Times.

Следователи установили, что к компьютеру не прикасалась и жена преступника. По словам министра, надо учитывать возможность, что за преступлением стоит группа людей – или, как минимум один сообщник, имевший доступ к устройствам, хранившимся у него дома. Глава МВД намекнул, что к делу причастна некая группировка - или даже спецслужба. Ранее появилась информация, что США навязывают Словакии свое участие в расследовании – предположительно, для того, чтобы увести следствие в "нужном" направлении.

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