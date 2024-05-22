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Симоньян опубликовала имена пленных боевиков, от которых отказался Киев

20:47
  • среда
  • 22 мая 2024

Украинская сторона согласилась на обмен только 38 из 500 с лишним

Список пятисот украинских военнопленных, которых власти Украины отказываются включать в списки на обмен, опубликовала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Перечень с фамилиями, именами и датами рождения появился в  Telegram-канале медиаменеджера.

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Симонян напомнила, что 500 военнопленных Киев отказывается забирать, ранее выбрав из их числа 38 "ценных". Список этих "избранных" также опубликован.

Ранее Симоньян обещала обнародовать перечень, указа, что Украина отказывается от них на протяжении четырех месяцев. По словам главреда, Зеленский отобрал 38 боевиков "Азова" (запрещенной в России террористической организации) и готов забрать только их. Остальные солдаты Украине не нужны, подчеркнула Симоньян.

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