Украинская сторона согласилась на обмен только 38 из 500 с лишним

Список пятисот украинских военнопленных, которых власти Украины отказываются включать в списки на обмен, опубликовала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Перечень с фамилиями, именами и датами рождения появился в Telegram-канале медиаменеджера.

Симонян напомнила, что 500 военнопленных Киев отказывается забирать, ранее выбрав из их числа 38 "ценных". Список этих "избранных" также опубликован.

Ранее Симоньян обещала обнародовать перечень, указа, что Украина отказывается от них на протяжении четырех месяцев. По словам главреда, Зеленский отобрал 38 боевиков "Азова" (запрещенной в России террористической организации) и готов забрать только их. Остальные солдаты Украине не нужны, подчеркнула Симоньян.

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