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В Киеве предсказали катастрофу ВСУ

21:17
  • среда
  • 22 мая 2024

Если ВС России удержат темп, фронт рухнет

Если ВС России возьмут Часов Яр, Славянско-Краматорскую агломерацию, это отрежет восток Харьковской области. Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части. А это означает, что подразделениям ВСУ могут зайти с тыла. Результатом будет большой котел, в котором окажется украинская оперативная группировка войск, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Группировка ВСУ попала в окружение под Часов Яром
Российские военные завершают окружение Авдеевки

По расчетам эксперта, если российская армия сохранит такие темпы продвижения вглубь Донбасса и Харьковской области, фронт может рухнуть. Позиционные бои перейдут в мобильную оборону, и Украина начнет терять большие территории, сказал Стариков в своем блоге на YouTube.

Российская армия в последние месяцы освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также другие селения в Донбассе.  Нанесен ряд серьезных поражений ВСУ в зоне СВО, российские войска успешно продвигаются в Харьковской области.

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